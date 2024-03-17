Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.03.2024 11:46

Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca hazırlanan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı", Türkiye turu kapsamında yaklaşık 4 yılda 81 ilde 700 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Tarihi Alan Başkanlığınca 2019'da başlatılan proje kapsamında hazırlanan mobil müze, 18 Mart 2020'de başlaması planlanan Türkiye turuna Kovid-19 salgını nedeniyle 2 Temmuz 2020'de çıktı.

Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma materyaller bulunan, 17 metrekaresi sergileme alanı olan 46 metrekarelik gezici müzede, led ekranlarla muharebelerin başlangıcından sonuna kadar yaşananlar kronolojik sırayla anlatılıyor.

Engelli ziyaretçiler için asansör ve rampa sistemleriyle donatılan, uluslararası müzecilik standartlarına uygun olarak 7 vitrinin yerleştirildiği müzenin dış bölümünde belgesel ve film gösterimleri için led ekranlar yer alıyor.

Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Sergilemede kullanılan 97 objenin Tarihi Alan Başkanlığı envanterinden temin edildiği tırda, "Vatan Bizi Çağırıyor", "Göğsünde İman Elinde Süngü", "Düşmanını Tanı", "Şanlı Boğaz Zaferi", "Şeref Türklerindir", "Cehennemi Göğsünde Söndürenler" ve "Dünden Bugüne" bölümleriyle o dönem yaşananlar gösteriliyor.

Koordinatör, iki teknik görevli, iki karşılama ve yönlendirme personeli ile bir şoförün görev yaptığı tır, şu ana kadar Türkiye'yi 2 kez turladı. Mobil müze, geçen ocak ayında çıktığı 3'üncü turunda programa göre gittiği illerde vatandaşlarla buluşuyor.

Çanakkale ruhunun 81 ile taşınması misyonunu yerine getiren, gittiği yerlerde özellikle çocuk ve gençler tarafından ilgiyle karşılanan tır, bazılarında birkaç kez olmak üzere tüm illerde ziyaretçilerle buluştu. Mobil müze, yaklaşık 4 yılda 700 bine yakın ziyaretçiye ulaştı.

Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Balkan coğrafyasını da gezmesi hedefleniyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale'nin hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Ziyaretçileri tarihi alanda ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Kaşdemir, Çanakkale'yi anlatmak için büyük bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

Kaşdemir, daha büyük kalabalıklarla öğrencileri tarihi alanda ağırlamak istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ziyaretlerimizi hep beraber yapacağız ve o duyguyu, o yüksek şuuru, Çanakkale ruhunu hep beraber bu topraklarda hissedeceğiz. Daha çok insanın dikkatini Çanakkale'ye çekmek için Çanakkale'yi daha iyi anlatmak için Çanakkale Mobil Müze var. Özellikle Türkiye'nin dezavantajlı noktalarına daha fazla gidiyor. Okullara gidiyoruz, çok uzakta kalmış yerleşim yerlerine gidiyoruz ve Çanakkale ruhunu oraya taşıyoruz. Oradaki insanların Çanakkale ruhunu daha çok hissetmelerini sağlıyoruz ve belki de onların buraya gelme, ziyaret etme duygularını teşvik ediyoruz."

Mobil müze yaklaşık 700 bin kişiye "Çanakkale ruhu"nu taşıdı

Kaşdemir, mobil müzenin yakın zamanda Balkanlar'a da gitmesini, o ülkelerde Türk coğrafyasındaki insanlarla buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

"Çanakkale" denildiğinde Türk milletinin kalbinin başka atmaya başladığını, heyecanının yüksek olduğunu, adeta akan suların durduğunu vurgulayan Kaşdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"O yüzden biz tarihin akışının değiştiği, dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığı, Mehmetçiğin çok haklı bir zafer kazandığı bu müstesna topraklara herkesi davet ediyoruz, bekliyoruz. Burada Çanakkale ruhunu hep beraber teneffüs edelim. Bu toprakların hangi şartlarda, nasıl vatan yapıldığını bir kez daha iyi anlamaya çalışalım."

ETİKETLER
Çanakkale Zaferi Müze
Sıradaki Haber
Evde bakım sisteminden 140 bin yaşlı yararlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
13:03
Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak
12:46
Van'da altın kaçakçılığına "Ayar-2" operasyonu: 88 kilo külçe altın ele geçirildi
12:28
CENTCOM: Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi
12:46
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
12:19
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar şubatta yüzde 35 arttı
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
FOTO FOKUS
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ