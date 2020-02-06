Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlığın deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu UMKE'nin mobil iletişim aracında görevli personeller, yaşanan ikinci çığdan yaklaşık yarım saat sonra, bölgede bulunan ekip ile iletişim kurdu.

[Fotoğraf: İHA]

Bir sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüşmede ekipler, çığ bölgesindeki görevlilerle sürekli iletişim halinde alınan bilgileri anbean Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Bu sayede çığ bölgesine gerekli malzeme ve ekipman ihtiyacı, personel durumu ile diğer tüm destek bağlantılarının buradan karşılanması sağlandı.