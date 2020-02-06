Mobil iletişim aracı sayesinde çığ noktasından anbean bilgi alındı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Elazığ'da bulunan mobil iletişim aracı sayesinde, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ felaketinde görev alan personellerle anlık iletişim sağlanarak bölgeye gerekli ekip ve ekipman desteği gönderildi.
[Fotoğraf: İHA]
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, bakanlığın deprem nedeniyle Elazığ'a kurduğu UMKE'nin mobil iletişim aracında görevli personeller, yaşanan ikinci çığdan yaklaşık yarım saat sonra, bölgede bulunan ekip ile iletişim kurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Bir sağlık personelinin cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüşmede ekipler, çığ bölgesindeki görevlilerle sürekli iletişim halinde alınan bilgileri anbean Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) aktardı.
[Fotoğraf: İHA]
Bu sayede çığ bölgesine gerekli malzeme ve ekipman ihtiyacı, personel durumu ile diğer tüm destek bağlantılarının buradan karşılanması sağlandı.
Etiketler: mobil iletişim aracı UMKE Van bahçesaray çinSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 06:10
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