Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren saldırgan adli kontrolle salıverildi
[Fotograf: AA]
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran B.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda dün oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol müsabakasının bitiş düdüğünden hemen sonra sahaya giren B.Ö, Beşiktaşlı futbolculara saldırmıştı.
Şüpheli, 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Ankara Batı Adliyesine getirildi.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren B.Ö, tutuklanması talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan B.Ö, "haftada bir kez kollukta imza atma" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Beşiktaş MKE Ankaragücü Süper Lig
Son Haberler
- 17:33
- 17:30
- 17:17
- 16:58
- 16:44
Sıradaki Haber
Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz