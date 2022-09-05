Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de biçerdöver ile işçi minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
[Fotograf: AA]
Denizli'nin Çal ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile biçerdöverin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
54 yaşındaki Burhan K. yönetimindeki işçi taşıyan servis minibüsü, İsabey Mahallesinde Süleyman Ç. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si sürücü 12 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sola manevra yapan biçerdöverle, arkadan gelen minibüsün çarpışması yer alıyor.
Etiketler: Denizli Trafik Kazası
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