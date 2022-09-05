Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Drift yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza
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Trabzon'da plakasız otomobiliyle "drift" yapan sürücüye 12 bin 216 lira ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün otomobiliyle "drift" yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Ekipler, sürücüye "drift" atmaktan 9 bin 125 lira, plaka takmadığı için de 3 bin 91 lira ceza uyguladı.
Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.
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