Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Meteoroloi, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının azalarak kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Fırtına Meteoroloji
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