Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Van'ın Başkale ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 11.49'da 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 12,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2022
Büyüklük : 3.8 (ML)
Yer : Baskale (Van)
Tarih-Saat : 05.09.2022, 11:49:15 TSİ
Enlem : 38.2425 N
Boylam : 44.1341 E
Derinlik : 12.01 km
Detay : https://t.co/oNelN666I8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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