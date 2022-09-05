Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 10:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sokak köpekleri öğrencilere saldırdı
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 öğrenciye saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.
Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı.
Saldırıya uğrayan öğrenciler canlarını zor kurtardı.
Herhangi bir yaralanma olmazken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: Ankara Üniversitesi Köpek
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