Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Caddeye inen bozayı çöpte yiyecek aradı
[Fotograf: İHA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesine inen bozayı sokaklarda dolaştı, çöpte yiyecek aradı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Sarıkamış’ta karnını doyurmak için caddeye inen bozayı köpeklere ve vatandaşlara aldırış etmeden gözüne kestirdiği çöp konteynırının önüne geldi.
Hemen konteynırı deviren ayı, karnını doyurmaya başladı. Bir kadın ise oturduğu yerden ayıyı izledi.
O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Etiketler: Kars
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