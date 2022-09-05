Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderpaşa Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi gözaltına aldı.
Ekipler, evde yaptıkları aramada 216 uyuşturucu hap, 40 sentetik ilaç, ısıtıcı, 2 cam ölçek, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 625 lira ile 450 dolar ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Y. tutuklandı.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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