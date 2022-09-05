Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan halk arasında 'kum şeytanı olarak da bilinen devasa hortum görenleri şaşkına çevirdi.

Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bölgedeki işçiler ve yoldan geçenler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Hortum kısa sürede etkisini kaybetti, havalanan toz ise etrafa saçıldı.

Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.