Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 09:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis'te 'kum şeytanı' adı verilen hortum böyle görüntülendi
Bitlis’in Tatvan ilçesinde 'kum şeytanı' adı verilen hortum meydana geldi. O anlar bölgedeki işçiler ve yoldan geçenler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde farklı bölgelerde oluşan halk arasında 'kum şeytanı olarak da bilinen devasa hortum görenleri şaşkına çevirdi.
Kısa sürede etkisini gösteren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, bölgedeki işçiler ve yoldan geçenler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Hortum kısa sürede etkisini kaybetti, havalanan toz ise etrafa saçıldı.
Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Etiketler: Bitlis
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