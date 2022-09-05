Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobilden fırlayan teker polis motosikletine çarptı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, rampa çıkan otomobilden fırlayan tekerin çarptığı motosikletteki 2 yunus polisi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde rampa çıkan Ahmet B'nin kullandığı otomobilin sol ön tekeri, bilinmeyen bir nedenle fırlayarak arkadan gelen M.T. idaresindeki polis motosikletine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletteki yunus polisleri M.T. ve M.A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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