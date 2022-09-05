Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta yaşayan Kazım V. ile oğlu A.V. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.V, babasını çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kazım V'nin öldüğü belirlendi. Kazım V'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, A.V'yi suç aletiyle yakalayarak gözaltına aldı.