Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kuzeyi, Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize, Artvin'in kuzeyi, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunda yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen yağışların bugün kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 8 Eylül Perşembe gününden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ankara, İzmir, Konya ve Sivas'ta bu hafta yağış beklenmezken İstanbul'un yarın aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 24, Antalya'da 29, Diyarbakır'da 33, İzmir'de 30 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.