Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tahıl yüklü 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Buğday
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