Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.
Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Etiketler: Karadeniz Bölgesi Yağış Sağanak
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