Türkiye
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: Gri listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
04 Eylül 2019 Çarşamba 21:49 - Son Güncelleme 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:00
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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