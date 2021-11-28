Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 23:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minibüsün camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da alt geçitte bariyerlere çarpan minibüs sürücüsü camdan fırlayarak karşı şeritteki otomobile çarptı. Hayatını kaybeden sürücünün emniyet kemerinin takılı olmadığı öğrenildi.
Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki kazada M.Y. yönetimindeki minibüs, alt geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, karşı istikamette A.K.'nın kullandığı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu.
M.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü.
Otomobil sürücüsü A.K., "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım” dedi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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