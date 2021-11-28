Antalya'da Muratpaşa ilçesindeki kazada M.Y. yönetimindeki minibüs, alt geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan sürücü, karşı istikamette A.K.'nın kullandığı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu.

M.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü.

Otomobil sürücüsü A.K., "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım” dedi.

