Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yolcu taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Vehbi Ö. idaresindeki minibüs, Bursa çevre yolu Demirtaş viyadüğü yakınlarında Nazlı Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle minibüs devrildi, otomobilde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki alevler diğer sürücüler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.
Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bursa çevre yolu Ankara istikametinde bir süre ulaşım aksadı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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