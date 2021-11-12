Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne 10 Kasım'da başvuran A.N.K., annesi Neslihan Batur'un kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezinde kayıp müracaatında bulunan A.N.K., "Annem saat 16.00 sıralarında evden çıktı. Alışveriş yapıp hemen geleceğini söylemişti. Ancak akşam eve gelmedi. Bulunmasını istiyorum" dedi.

Güvenlik kameraları katil zanlısını ele verdi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonucu Neslihan Batur'un 9 Kasım saat16.26'da fabrika bekçisi Habib Y. ile Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi üzerinde fabrika deposunda buluştuğunu tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Birlikte fabrikanın depo bölümüne geçen ikiliden Habib Y.'nin bir ara dışarı çıkarak elindeki poşeti çöpe attığı görüldü. Daha sonra saat 23.47'de depodan tek başına çıkan şüphelinin hızla uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin elindeki poşeti çöpe attıktan sonra uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde Neslihan Batur'un içeriden hiç çıkmadığı anlaşıldı.

Fabrika bekçisi suçu itiraf etti

Bu gelişme üzerine Habib Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Poliste olayla ilgili ifadesi alınan şüpheli işlediği cinayeti itiraf etti. Şüpheli, Neslihan Batur'u kıskançlık yüzünden aralarında çıkan kavga sırasında boğarak öldürdüğünü söyledi.

Habib Y., Neslihan Batur'un cesedini fabrikanın bahçesinde bulunan bir su kuyusuna attığını itiraf etti. Şüphelinin kavga sırasında kan olan elbiselerini de bir çöp konteynerine attığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

Ceset su kuyusundan çıkarıldı

Polis bu itirafın ardından fabrikaya giderek şüphelinin gösterdiği su kuyusunda inceleme başlattı. İçinde tonlarca su bulunduğu öğrenilen kuyu boşaltıldıktan sonra Neslihan Batur'un cesedine ulaşıldı. Kuyudan çıkartılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.