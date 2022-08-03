Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 23:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Cavoli'yi kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.
Bakan Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yle görüştü.
Basına kapalı kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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