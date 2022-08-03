Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beylikdüzü açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İstanbul Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Açıklamada, West İstanbul Marina Mendireği açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botuyla kurtarılarak West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 21:50
- 21:47
- 21:35
- 21:47
- 20:56
Sıradaki Haber
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz