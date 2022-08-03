Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Mersin'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Söndürme çalışmalarında görev yapan 6 helikopter, havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle bölgede alevlere müdahalede güçlük çekiliyor.
Ekipler, zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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