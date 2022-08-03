ATV motoru ile benzin almaya gelen Mustafa A. benzin dolumu yapılırken çakmağını ateşledi. Saniyeler içinde alev topuna dönen ATV istasyon görevlisi ve ATV sürücüsünü sardı.

Alevler içinde kalan sürücü yanarak pompadan kaçmaya çalışırken yaşananlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

ATV sürücüsü Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, pompa görevlisi Mehmet Akbulut’un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.