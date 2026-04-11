AA 11.04.2026 10:48

Milli Parklar uzmanlığı için "tez" ve "sınav" şartı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı için sınav ve atama süreçlerinde düzenlenmeye gidildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uzmanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, doğa koruma ve milli parklar uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları, doğa koruma ve milli parklar uzmanlığına atanmaları ile doğa koruma ve milli parklar uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki, hak ve sorumlulukları düzenlendi.

Buna göre, uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavıyla alınacak. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre, Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Sınava girecek adayların 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Yarışma sınavının değerlendirilmesi sonucunda, başarılı olan ve süresi içinde istenilen belgeleri Personel Dairesi Başkanlığına teslim eden adayların, ilgili mevzuat hükümlerine göre uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılacak. Uzmanlığa atanabilmek için yeterlik sürecine tabi tutulacak uzman yardımcılarının, yeterlik süreci tez savunması ve yeterlik sınavını geçmesi gerekecek.

