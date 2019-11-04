Milli füze ATMACA, ilk kez milli gemiden fırlatıldı04 Kasım 2019 Pazartesi 11:39 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:47
Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzesi ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Roketsan tarafından geliştirilip üretilen il milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın, TCG Kınalıada gemisinden fırlatıldığı anlara ait görüntüleri paylaştı.
Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) November 4, 2019
Roketsan tarafından geliştirilip üretilen, ilk milli deniz seyir füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı.
ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz. pic.twitter.com/WBI6EdajBX
Milli gemimizden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdik.
Milli gemiden ilk defa milli füze atışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "ATMACA’nın 2020 ikinci yarısında envantere girmesini hedefliyoruz." dedi.
Kaynak: TRT Haber