Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak. Gece ve sabah ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Ardahan ve Kars'ta sıcaklık -10 dereceye düştü

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 10, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2 derece kaydedildi. Tunceli'de ise gece sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 17, Iğdır'da 16, Erzincan'da 14, Ağrı ve Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 derece olması bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Ağrı'da hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesi nedeniyle ev ve otomobillerin camları buz tuttu.

Göle'de buz tutan araçlar çalışmadı

Ardahan'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 7 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 20'yi gördü.

Göle ilçesinde dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar d takviye yaparak çalıştıramadıkları araçları sıcak su dökerek çalıştırabildi.

Kaynak: AA, İHA