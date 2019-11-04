Türkiye
Hava Harp Okulu davasında karar04 Kasım 2019 Pazartesi 11:28 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:34
Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada, 8 sanık "Anayasayı ihlal etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz'da sözde atama listesinde ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.
Hüseyin Ergezen, TRT işgaline ilişkin olarak da 9 yıl hapis cezası aldı.
15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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