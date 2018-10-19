Milli Eğitim Bakanlığından "öğrenci andı" açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, medyaya "Öğrenci andı geri dönüyor" başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilköğretim kurumlarında öğrenci andı okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesinin, 8 Ekim 2013'te Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1'inci maddesiyle yürürlükten kaldırıldığı hatırlatıldı.

Danıştay tarafından dün alınan, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal kararının kesinleşmediği belirtilen açıklamada, "Danıştay 8. Dairesi, söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: Danıştay Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Anayasa'nın 125. maddesine göre yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğuna işaret eden Bozdağ, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtti.

Anayasanın aynı maddesi uyarınca, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA