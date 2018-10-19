Adalet Bakanı Gül'den Danıştay'a 'öğrenci andı' tepkisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Gül, yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp, ihtilafları gidermesi gerektiğini, bunun yolunun da Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçtiğini belirtti:

"Anayasamız'a göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır."

Kaynak: AA