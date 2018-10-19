Savunma Sanayii Başkanı Demir: Siyasi tartışmaların F35 Projesi'nde bir etkisi yok

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda savunma sanayisindeki gelişmeler ve yürütülen projelerin seyrine ilişkin soruları yanıtlıyor.

"Siyasi tartışmaların F35 Projesi'nde bir etkisi yok"

F35 Projesi ile ilgili değerlendirme yapan Demir, "F35 Projesi'nin ortakları arasında siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisi yok." dedi.

"Altay tankında imzaları yarın dahi imzalayabiliriz"

Altay tankının seri üretimi ile ilgili açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sözleşme görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. Karasu'daki yatırım durdu, tank projesi gecikecek değerlendirmeleri asılsız. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Muharip Uçak Projesi'yle ilgili de konuşan Demir, "Motor konusunda görüştüğümüz ülke ve firmalar var. İşin merkezinde yerli şirket olmasını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Milli "Çip" üretimi

Milli "Çip" üretimi hakkına konuşan Demir, "YİTAL şirketini kurduk. Burada sistemin temelini atacağız." dedi.

Demir, geliştirilen Turboşaft motorunun T625, T129 Atak ve Atak II platformunda kullanılacağın belirtt.

"Bu motordan edilinen bilgiyle farklı özelliklerde jet motorları üreteceğiz. Bir motor ailesi oluşturuyoruz. Burada oluşacak bilgi birikimini TRMotor şirketinde topluyoruz. Şanzıman ve diğer alt sistemleri de üretmek için çalışıyoruz."

"Lazer ve insansız sistemlere ilişkin saha testleri devam ediyor"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Lazer ve insansız sistemlere ilişkin saha testleri devam ediyor, teslimatları önümüzdeki günlerde başlayacak." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığının ihracata yardımcı olmak için yurtdışı yapılanmasını arttıracağını ve potansiyel pazarlarda takas ve yerel para ile ihracat hedefi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA