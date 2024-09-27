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Türkiye
DHA 27.09.2024 16:16

Midesinde uyuşturucu taşıdı, havalimanında yakalandı

İran'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.'nin midesinde poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucu taşıdı, havalimanında yakalandı
[Fotograf: DHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelip, Samsun Çarşamba Havalimanı'na aktarma yapan İran uyruklu Matin M.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi.

Takibe alınan şüpheli, Samsun'a iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Midesinde uyuşturucu taşıdı, havalimanında yakalandı

Hastaneye götürülüp, tomografisi çekilen şüphelinin midesinden poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu İran
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