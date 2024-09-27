Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.09.2024 15:13

Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

Artvin'de tek katlı bina 91 yaşındaki yaşlı adamın üzerine çöktü. Yaşlı adam, ufak sıyrıklarla çevredekilerin yardımı ile kurtulurken o anlar cep telefonu kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay Artvin’in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz’a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı.

Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi. Yaşlı adam, etraftakilerin uyarılarına aldırış etmedi, içeri girdi. Bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı. 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı.

Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

ETİKETLER
Artvin Cep Telefonu Konut
Sıradaki Haber
Bakan Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tatlıoğlu'nu kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
TSK'ya muvazzaf subay alınacak
15:42
Beş ülkeden yapılan güneş paneli ithalatına önlem uygulanacak
15:32
Lukaşenko, Belarus’a saldırıldığı anda nükleer silahları kullanacaklarını bildirdi
15:30
Yargıtay "yakalanan ilk darbeci"ye verilen cezayı onadı
15:19
İşgalci İsrail'in, Suriye'de Lübnan sınırındaki bir askeri noktaya saldırı düzenlediği iddia edildi
14:58
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
İmece usulü yufka yapma kültürünü "gezici" tandırda yaşatıyorlar
FOTO FOKUS
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ