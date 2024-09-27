Tek katlı bina yaşlı adamın üzerine çöktü: O anlar kamerada

Olay Artvin’in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz’a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı.

Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi. Yaşlı adam, etraftakilerin uyarılarına aldırış etmedi, içeri girdi. Bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı. 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı.

Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.