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Türkiye
TRT Haber 27.09.2024 14:34

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlulu silahlarla poz veren şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada yer alan ve Gaziantep'te sokak ortasında uzun namlıulu silahlarla poz veren, halk arasında korku ve endişeye yol açan şahıslarla ilgili görüntülerin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelendiğini belirtti.

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, asayiş, TEM, KOM, istihbarat ve devriye ekipleri koordinesinde adres sorgulama ve saha çalışmaları yapıldığını aktaran Yerlikaya, sosyal medyada yer alan şahısların da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

"Tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz"

Yerlikaya, açıklamasında, "Halkımızın huzurunu kaçanlarla, tehdit ve korkuya yol açanlarla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Aziz Milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarının nefeslerini keseceğiz. Milletimize sözümüz olsun." ifadelerine yer verdi.

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Ali Yerlikaya Gaziantep
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