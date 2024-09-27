Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 27.09.2024 12:42

Antalya'da esnaf "sabah siftahı" zarfıyla şaşırdı

Antalya’da sabah dükkanını açan esnaf, kapıya konan siftah zarfıyla şaşırdı. Zarfın içinden 5 lira ve 'sabah siftahı' yazılı bereket duası çıktı.

Antalya'da esnaf "sabah siftahı" zarfıyla şaşırdı

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Her gün dükkanını açmak için iş yerine gelen esnaf, dükkanlarına bırakılan zarflarla karşılaştı, içinde 5 lira bulunca büyük şaşkınlık yaşadı. Zarfların bazılarından sadece 5 lira çıkarken, bazılarından ise paranın yanı sıra sabah siftahı yazılı bereket duası çıktı.

Berberlik yapan Ahmet Lale, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirterek, "Sabah geldim dükkanıma bırakılmış bir zarf buldum. Zarfın içinde 5 lira çıktı. Komşuların kapılarına da konulmuş aynı zarflardan. Kim neden koymuş bilmiyoruz. Koyandan Allah razı olsun. Bunu asacağız artık. Böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
TCG Fırtına hücumbotu, Kocaeli'de ziyarete açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Erdoğan: Türkiye olarak BM'ye daimi üye olma gayreti içindeyiz
14:25
Çalıştığı sitede saldırıda yaralanan kapıcı 7,3 milyon lira tazminat kazandı
14:00
Amacı dışında faaliyet gösteren "kurslar" kapatılacak
13:47
Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
13:17
Trump, Ukrayna'ya destek konusundaki tartışmaların ortasında Zelenskiy ile görüşecek
12:52
22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
İranlı Refi, Tahran'daki Kapalıçarşı’daki dükkanda 35 yıldır renkli kalem satıyor
FOTO FOKUS
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ