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Türkiye
AA 27.09.2024 13:36

Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi

Alpargün apartmanı davasında karar çıktı. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi

Alpargün apartmanı davasında karar çıktı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde Alpargün apartmanında 96 kişi yaşamını yitirdi.

Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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