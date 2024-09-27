Alpargün apartmanı müteahhidine 62 kez müebbet verildi
Alpargün apartmanı davasında karar çıktı. Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Alpargün apartmanı davasında karar çıktı.
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde Alpargün apartmanında 96 kişi yaşamını yitirdi.
Apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 62 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.