Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü'nün, 57 yaşında olduğu öğrenildi.