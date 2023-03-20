Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 07:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
MHP'li Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Afyonkarahisar'ın Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan Gönüllü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olan Gönüllü'nün, 57 yaşında olduğu öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar MHP
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