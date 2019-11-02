Serkan Tok'un kulladığı otomobil, Komando Caddesi'nde, karşı yönden gelen Hakan Tuncer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada hafif şekilde yaralanan Tok ve Tuncer, sağlık ekiplerince hastanenelere kaldırıldı.

Partililer ve yakınları tarafından ziyaret edilen Tok, özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tuncer'in ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Tok, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle arayan, soran tüm dostlarıma çok teşekkür ederim. Rabbim kimseye göstermesin." ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Tok'a sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA