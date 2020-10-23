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Meyve suyu kutusunda uyuşturucu sevkiyatı: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan İran uyruklu 2 şüphelinin üzerindeki meyve suyu kutularından 930 gram metamfetamin çıktı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapan kişilerin kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, otobüs terminaline yanaşan otobüsten inen İran uyruklu D.Ö. ile A.B'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinden çıkan 2 meyve suyu kutusunda toplam 930 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 17:36
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