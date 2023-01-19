Kaza, akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi.

Bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki metrobüs duramayarak gence çarptı.

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu da ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı.

Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.