Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 02:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu: 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Avcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi.
Bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki metrobüs duramayarak gence çarptı.
Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu da ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı.
Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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