Araç kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan metrobüs şoförleri, koruyucu tulum giyerek sefere çıkmaya başladı.

Yeni tedbiri sosyal medyadan İstanbullulara duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak. İstasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli" paylaşımında bulundu.

Şoförler ve vatandaşlar, koruyucu tulum uygulamasından memnun olduklarını belirtti.

Bir metrobüs şoförü, daha önce alınan kararla araçta ön kapının kapalı tutulup yolcuların orta ve arka kapılardan inip binmesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, tulum giymenin hem kendilerinin hem de yolcuların korunması açısından önemini vurguladı.

Tulum uygulaması, 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve metrobüste seferlerin seyreltildiği İstanbul'da bugün de sürüyor.

Bazı istasyonlara termal kamera yerleştirildi

Öte yandan, İETT tedbirler kapsamında, yolculuğun fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera da yerleştirdi.

Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.