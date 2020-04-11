Haber Giriş: Kaynak: DHA
Seferler durunca metrobüsler garajları doldurdu
[Fotoğraf: DHA]
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da toplu taşıma seferleri durunca metrobüsler garajları doldurdu.
Topkapı'da bulunan metrobüs garajında araç yoğunluğu havadan fotoğraflandı.
Sefere çıkmayan metrobüsler alan içindeki park yerlerine çekilirken, içerde neredeyse hiç yer kalmadı.
Sokağa çıkma yasağının devam edeceği önümüzdeki 2 gün boyunca manzarının değişmesi beklenmiyor.
Son Haberler
- 14:10
- 13:59
- 14:11
- 13:53
- 14:09
Sıradaki Haber
13 bin 968 kişi yurtlarda karantinada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz