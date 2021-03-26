Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.

Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.