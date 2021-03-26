Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den zirai don uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji'den 7 il için pazartesi gününe kadar zirai don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırı, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta tarımsal faaliyetlerin devam ettiği yerlerde zirai don beklendiği belirtildi.
Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
Etiketler: Meteoroloji
Sıradaki Haber
Konya'nın 8 ilçesinde yüz yüze eğitime "kar" engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz