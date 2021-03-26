Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konya'nın 8 ilçesinde yüz yüze eğitime "kar" engeli
[Fotoğraf: DHA]
Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitim bugün yapılamayacak. Dersler uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.
Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.
Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.
Etiketler: Kar Yağışı Yüz Yüze Eğitim
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