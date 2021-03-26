Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da, bir minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Sabahattin K. (52) idaresindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, Bostanlar köyü Amasra tünel girişinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Kurucaşile tünel inşaatında çalıştığı öğrenilen 10 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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