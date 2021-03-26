Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Müslümanlara oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelmeleri tavsiye edilen üç aylar 13 Şubat'ta başladı. Bu aylarda sırasıyla Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi idrak ediliyor.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

"Kandil Özel" programı TRT 1'de

TRT, Berat Kandili’nde Batman’dan özel yayın gerçekleştirecek. “Berat Kandili” programı Batman Mehmet Emin Terece Camii’nden özel yayınla yarın akşam 22.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.