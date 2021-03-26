Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
MHP'de A takımı belirlenecek
[Fotoğraf: AA]
MHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Kurultay sonrası ilk kez toplanacak MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlenecek. Genel başkan yardımcılarının görev dağılımı da olacak.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurultay sonrası Merkez Yönetim Kurulu'na seçilen isimler mazbatalarını aldı. Gözler A takımının belirlenmesine çevrildi.
Olağan Kurultay sonrası Merkez Yönetim Kurulu ilk kez toplanacak.
Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığındaki MYK toplantısında partinin en yetkili kurulu olan Başkanlık Divanı belirlenecek.
15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı'na görev dağılımları yapılacak. Genel Başkan Yardımcılarının görev alanları belirlenecek. Toplantıda MYK'da yer bulamayan 2 ismin yerine görevlendirme de yapılacak.
Yeni oluşacak Başkanlık Divanı, partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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