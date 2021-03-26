Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te sobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi yaşamını yitirdi, tedavisi süren eşinin de durumu ciddiyetini koruyor.
Merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde yaşayan 76 yaşındaki Halil ve 70 yaşındaki Bedia Kesici'ye ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.
Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Halil Kesici müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sevk edildiği Gaziantep'te tedavisi süren Bedia Kesici'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Dernek lokalinde eğlenceye 129 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz