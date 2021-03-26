Konak ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yapıldı.