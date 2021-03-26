Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dernek lokalinde eğlenceye 129 bin lira ceza
İzmir'in Konak ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dernek lokalinde eğlenen 18 kişiye toplam 129 bin 600 lira para cezası uygulandı.
Konak ilçesinde Mithatpaşa Caddesi üzerindeki dernek lokalinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çok sayıda kişi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Adrese giden ekipler, içerideki 18 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için 129 bin 600 lira ceza uyguladı. Dernek yöneticileri hakkında ise işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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