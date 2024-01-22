Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar yağışı beklenen Ağrı, Artvin, Bitlis, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak ve Ardanan, yoğun kar ve karla karışık yağmur beklenen, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas, Tunceli ve Batman için "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artarak, güneydoğu bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.